POL-PDWIL: Einbruch in Wittlicher Wohnung

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:45 und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Talweg in Wittlich. Hierbei wurden diverse Gegenstände entwendet. Wer verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

