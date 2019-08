Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Metterich (ots)

In der Nacht von Samstag, 24.08.2019, auf Sonntag, 25.08.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen dunklen Pkw im Tannenweg in Metterich. Der Täter sprühte Bauschaum in das Auspuffrohr, sodass hier ein Schaden entstand.

Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de



