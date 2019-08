Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ort: Gerolstein

Zeit: 24.08.2019, 00.00 h - 06.30 h

Bislang unbekannte Täter hebelten auf der Hauptstr. in Gerolstein zwei am Fahrbahnrand befindliche Gullideckel heraus. Ein Gullideckel konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Der zweite blieb unauffindbar. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich hierbei um kein Kavaliersdelikt handelt, denn diese Tathandlung kann zu schweren Verkehrsunfällen führen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Ereignis: Körperverletzung

Ort: Gerolstein, Bahnhof, haltender Zug

Zeit: 24.08.2019, 18:55

Ein 45-jähriger Mann aus dem Raum Köln beobachtete vom Bahnsteig aus, wie zwei männliche Personen ( ca. 25 Jahre alt) ein Kind in einem haltenden Zug hin und her schubsten. Nachdem er verbal eingeschritten war, wird er von einem der Männer mehrmals geschlagen und verletzt. Anschließend entfernen sich die Männer vom Bahnhofsgelände. Hinweise an die Polizei Daun

Ereignis: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Ort: Daun, Gerolsteiner Str.

Zeit: 34.08.2019, 17:00 h

Ein 18-jähriger Mann aus der VGV Daun befuhr mit seinem Fahrrad die abschüssige Gerolsteiner Str. in Daun-Pützborn. Bei einem Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrrad und er überschlägt sich mit dem Rad. Durch den Unfall wird der junge Mann zum Glück nur leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wird er medizinisch vor Ort versorgt.

