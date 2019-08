Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fußgängerin auf Gehweg angefahren

Bitburg (ots)

Am Freitag, 23.08.2019, gegen 10.15h, kam es in Bitburg, Römermauer, zu einem Verkehrsunfall, wo eine Fußgängerin auf dem Gehweg angefahren wurde. Ein Lieferwagen hat in Bitburg rückwärts auf dem Gehweg rangiert um die dortige Hauptpost in Bitburg zu beliefern. Der Fahrer fuhr rückwärts und kollidierte mit der auf dem Gehweg gehenden 69 jährigen Fußgängerin, die daraufhin zu Boden stürzte und sich eine blutende Verletzung zuzog. Durch sofort herbeigeeilte Passanten wurde der Frau aufgeholfen. Der verantwortliche Fahrer gab keine Personalien an und lieferte weiter aus. Die Frau verließ anschließend die Unfallstelle, meldet sich dann später bei der Polizei, weil ihre Verletzung doch im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Polizei bitte darum, dass sich die beiden helfenden Passanten bei der Polizei in Bitburg melden.

