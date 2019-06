Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Unfalls dar, der sich am Dienstag auf dem Westfalenring in Stadtlohn ereignet hat. Eine 35-Jährige war dort gegen 15.10 Uhr in Richtung Weerseloer Straße unterwegs. Als die Legdenerin abbremste und nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte, bemerkte dies ein nachfolgender Autofahrer zu spät. Der 22-jährige Borkener prallte mit seinem Fahrzeug auf.

