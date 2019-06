Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannter wollte durch Fenster eindringen

Bocholt (ots)

Ein Einbrecher hat in der Nacht zum Montag in Bocholt-Biemenhorst die Bewohnerin eines Wohnhauses aus dem Schlaf gerissen. Gegen 04.15 Uhr hatte sich ein Unbekannter an einem Fenster zu schaffen gemacht, das auf Kipp stand. Der Täter wollte so in das Gebäude an der Sonnenscheinstraße eindringen. Offensichtlich bemerkte er die erwachte Bewohnerin und flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

