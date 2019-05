Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in Sportsbar - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Gleich zwei Mal am Wochenende brachen Unbekannte, in eine Sportsbar in der Nienburger Straße ein. Samstag früh, gegen 05:00 Uhr, warfen der oder die Täter die gläserne Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten.

In der Nacht zu Montag wurde die Gaststätte gegen 01:00 Uhr erneut angegangen. In diesem Fall wurde im Inneren ein Spielautomat gewaltsam geöffnet.

Ob bei den Taten etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

Polizeiinspektion Celle

Anne Hasselmann

Telefon: 05141/277-202

E-Mail: anne.hasselmann@polizei.niedersachsen.de

