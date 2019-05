Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemitteilung der Polizei Celle v. 26. Mai 2019

Bergen / Celle (ots)

Bergen

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen glaubte ein 32-jähriger Mann noch nach Hause fahren zu können. In der Straße Am Weinberg in Bergen war die kurze Fahrt jedoch schon zu Ende. Dort stieß er mit seinem Peugeot gegen einen anderen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Zunächst verschwand der Mann zu Fuß von der Unfallstelle, konnte von der Polizei jedoch schnell aufgegriffen werden. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,29 Promille. Die Blutentnahme durch einen Arzt war die unmittelbare Folge. Einen Führerschein mussten die Beamten nicht einziehen, denn der Mann hat gar keine Fahrerlaubnis. Nun erwartet ihn ein umfangreiches Strafverfahren.

Celle

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Celle einen Pkw auf der Hannoverschen Heerstraße. Dabei stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 54-jähriger Celler, unter Alkoholeinfluß stand. Ein Test ergab fast 1,7 Promille. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

Brand einer Gartenlaube

Bereits am Samstag, gegen 22.00 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Celle zum Kleingartenverein Kiebitzsee gerufen. Dort brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Der Brand konnte relativ schnell gelöscht werden. Die Gartenlaube wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell