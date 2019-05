Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Anhänger gestohlen

Celle (ots)

Von dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße wurde ein Anhänger gestohlen. In der Nacht zu heute, kurz nach Mitternacht wurde eine Anwohnerin durch laute Geräusche auf den Diebstahl aufmerksam. Unbekannte hatten einen Kfz-Anhänger des Herstellers Nancy Cheval Sarl vom Grundstück geschoben und an einen weißen Transporter gehängt. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle, Tel.: 05141/277215, zu melden.

