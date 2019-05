Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Roller gestohlen

Wetter (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte ein grünes Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang. Am Dienstagmorgen bemerkte der 48-jährige Nutzer des Rollers, dass dieser nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz stand. Der Roller hat etwa 600000 Kilometer gefahren und einen Helmkoffer am Heck.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell