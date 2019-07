Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: "Wenn wir uns das nächste Mal sehen, fliegen Fäuste" - Gurtsünder bedroht Polizisten

Duisburg (ots)

"Wenn wir uns das nächste Mal sehen, fliegen Fäuste", mit diesem Satz bedrohte der Fahrer eines Kleintransporters am Montagabend (8. Juli, 19:15 Uhr) Polizisten. Die Beamten hatten den Mann kontrollieren wollen, nachdem er auf der Roonstraße ohne Gurt fuhr. Der 33-Jährige ging die Ordnungshüter direkt verbal an. Er versuchte seinen Wagen wieder zu starten, obwohl ein Polizist noch mit ihm sprach und der andere vor seinem Renault stand. Mit zu Boden gerichteter Dienstwaffe forderten die Uniformierten den Duisburger auf, aus dem Fahrzeug zu steigen. Mit der Androhung "Du kriegst gleich richtig was auf die Fresse", kam der Fahrer auf die Polizisten zu und trat in ihre Richtung. Diese brachten ihn daraufhin zu Boden und transportieren ihn zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam. Die Beamten erstatteten eine Anzeige - unter anderem wegen des Widerstands. Zudem schrieben sie einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. (jg)

