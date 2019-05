Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeieinsatz in der hannoverschen Innenstadt

Hannover (ots)

Die Polizei hat am Freitag (17.05.2019) ein Gebäude in der hannoverschen Innenstadt durchsucht.

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag, 17.05.2019, gegen 14:30 Uhr zu einem Einsatz in der hannoverschen Innenstadt gerufen. Aufgrund des Hinweises einer Zeugin wurde nach einer Person gesucht. Diese soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen zuvor mit einer Handfeuerwaffe in der Öffentlichkeit gezeigt haben und in ein Kaufhaus an der Seilwinderstraße gegangen sein. Dieses wurde daraufhin vorsorglich geräumt. Der Verdacht bestätigte sich nicht. Gegen 16:30 Uhr konnten die Mitarbeiter zurück in das Kaufhaus gehen. /ahm

