Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gewaltdelikt in Wittlich

Wittlich (ots)

Am späten Samstagabend kam es im Stadtgebiet Wittlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten, in deren Verlauf ein 20jähriger Mann mit einem Messer am Rücken verletzt wurde. Der im Stadtgebiet lebende Geschädigte wurde ins Krankenhaus Wittlich verbracht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittlich, 06571-9260

