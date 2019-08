Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis in Kontrolle geraten

Hagen (ots)

Am Donnerstag. 15. August, gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei einen 39-Jährigen, der mit einem Pkw die Herdecker Straße aus Richtung Weststraße kommend befuhr. Auf einem Parkplatz hielten die Beamten den Mann für eine allgemeine Verkehrskontrolle an und stellten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß und am Vormittag Drogen konsumiert hatte. Das Fahrzeug habe er nach eigenen Angaben ohne das Wissen des Halters ausgeliehen. Die Schlüssel des Autos wurden sichergestellt und der 39-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell