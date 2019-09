Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kröppen (ots)

Am gestrigen Montag befuhr gegen 16:10 Uhr ein 33jähriger Verkehrsteilnehmer mit einem Peugeot Partner die Hauptstraße in Kröppen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde über eine Terrasse geschoben, wobei Terrasse und Hauswand beschädigt wurden. Im weiteren Verlauf wurden noch zwei geparkte Pkw und eine weitere Hauswand in Mitleidenschaft gezogen. Nachdem deutlicher Alkoholgeruch beim Verursacher festgestellt wurde, ergab ein Alkotest einen Wert von 2,53 Promille. Das Verursacherfahrzeug und ein weiterer Pkw mussten abgeschleppt werden. Durch Zeugen wurde bekannt, dass bereits kurz zuvor in Vinningen beim Abbiegevorgang in Richtung Kröppen ein Verkehrsschild umgefahren wurde und sie deshalb das Fahrzeug verfolgt hätten. In einem gesonderten Vorgang wird nun zusätzlich wegen Unfallflucht ermittelt. Der Verursacher wurde leicht verletzt. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Gesamtbilanz des Unfallgeschehens beläuft sich auf schätzungsweise 15.000 Euro.

