Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Sonntagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek "Quasimodo" in der Pestalozzistraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Geschwistertrio und einem unbekannten Täter. Zunächst habe der 19 bis 23 Jahre alte Mann, der eine dunkle Base-Cap trug, auf einen 30jährigen Mann eingeschlagen. Als die 46jährige Schwester und der 29jährige Bruder zu Hilfe eilten, sei der Mann auch auf diese losgegangen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte der Täter bereits den Ort des Geschehens verlassen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

