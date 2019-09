Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW in Brand gesetzt

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 01.09.19, kam es zwischen zirka 00:30 Uhr und 02:00 Uhr in der Schillerstraße in Pirmasens zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr der Stadt Pirmasens zügig gelöscht werden. Dennoch brannte der Motor-und Fahrzeuginnenraum des Audi A3 fast vollständig aus. An der angrenzenden Gebäudefassade, sowie an insgesamt 7 Mülltonen entstand ebenfalls leichter Sachschaden. Zudem musste sich ein Anwohner wegen der starken Rauch-entwicklung mit Atemwegsproblemen in ärztliche Versorgung begeben. Die restlichen Bewohner des Gebäudes mussten ebenfalls kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Da vor Ort ein technischer Defekt am PKW ausgeschlossen wurde, stellten die Poli-zeibeamten das Fahrzeug sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung wur-de eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschadenswert von zirka 4 500 Euro. Die Polizei-inspektion Pirmasens sucht Zeugen des Vorfalls.

