Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hecke in Brand geraten

Rodalben (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019, geriet am frühen Nachmittag eine Thujahecke auf ei-nem Privatanwesen in Brand. Auch ein angrenzender Geräteschuppen des Nachbar-grundstücks wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Rodalben schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

