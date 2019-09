POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstag, den 31.08.2019, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen im Kreuzungsbereich Schäferstraße und Sandstraße in Pirmasens. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin zunächst mit seinen beiden Mitinsassen unerlaubt von der Unfallstelle. Dank einer sofortigen Fahndung nach dem 24-jährigen Fahrer, konnte dieser von der Polizei in der Hauptstraße fußläu-fig gestellt und festgehalten werden. Da bei dem jungen Mann dann auch noch An-zeichen von Drogenkonsum festgestellt wurden und ein Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein des 24-Jährigen vorläufig entzogen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3 500 Euro.

