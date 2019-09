Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - versuchter Einbruch in eine Holzbaufirma

PI Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 30.08.2019, 18:00 Uhr und dem 31.08.2019, 09:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Firmengelände einer Holzbaufirma in Contwig, indem auf der rückwärtigen Seite der Maschendrahtzaun mittels eines Schneidewerkzeuges aufgeschnitten wurde. Von dem Firmengelände wurde jedoch nichts entwendet. Der Schaden an dem Maschendrahtzaun beträgt etwa 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332 - 976 - 0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell