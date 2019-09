Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Verkehrsunfallflucht

PI Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 23.08.2019 kam es gegen 23.45 Uhr in der Mozartstraße in Contwig zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach stand der Geschädigte zufällig am Fenster und konnte von dort beobachten, wie ein dunkelgrauer PKW (evtl. Ford) die Mozartstraße in Contwig mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Fröhnstraße fuhr. Dabei habe der PKW sein zuvor am Straßenrand abgestelltes Motorrad mit seinem linken Außenspiegel gestreift. Hierbei riss der linke Außenspiegel des Motorrades ab und der am Spiegel befestigte Motorradhelm fiel zu Boden. Durch den Anstoß wurde der vordere linke Blinker sowie die Lichtmaske am Motorrad beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 900 Euro. Der Verkehrsunfallverursacher setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den entstandenen Unfallschaden zu kümmern.

