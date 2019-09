Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Hausfriedensbruch, Diebstahl und Sachbeschädigung von Campingarktikel

PI Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 19.08.2019, 22.00 Uhr bis Dienstag, den 20.08.2019, 18.00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter auf einem Schrebergartengrundstück in der Maßweilerstraße in Contwig diverse Campingartikel in einem Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zu den entwendeten Gegenstände gehörten drei Pavillonplanen, ein Kugelgrill, diverse Klappstühle, Kissen, ein Wurfzelt, zwei Luftmatratzen, Campinglampen, Alkoholika und ein Campingkocher. Eine Pavillionplane wurde von dem Täter oder den Tätern zerissen.

