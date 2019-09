Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Alkohol

PI Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum 01.09.2019 kam es um 01.11 Uhr in der Oselbachstraße in Zweibrücken zu einem Verkehrunsunfall unter Alkoholeinfluss. Demnach verliert die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihren PKW und fährt auf einem am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob der angestoßene PKW noch 3 weitere geparkte PKW´s zusammen die ebenfalls dadurch beschädigt wurden. Auf der Dienstselle wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Gesamtsachaden in Höhe von ca. 10500 Euro.

