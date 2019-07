Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nisterberg. Diebstahl eines Quads

Hachenburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Nähe des ehemaligen Lager Stegskopf ist am Montag in der Zeit von 11.30 - 12.30 Uhr ein dort abgestelltes blaues Quad, Marke Kymco A 1 mit 50 ccm Hubraum und 45 km/h Höchstgeschwindigkeit mit dem grünen Versicherungskennzeichen 701 HBR entwendet worden.

