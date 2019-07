Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hof. Trunkenheitsfahrt mit über 3 Promille

Hachenburg (ots)

Aufgrund von Zeugenhinweisen über die unsichere Fahrweise eines Kombis wird am 29.07., gegen 15.30 Uhr der Fahrer dieses Wagens auf einem Parkplatz in Hof überprüft und erheblicher Alkoholeinfluss festgestellt. Ein Alkotest bei dem 49- jährigen Mann ergab einen Wert von 3,02 Promille, so dass die Weiterfahrt beendet, eine Blutentnahme angeordnet und eine Strafanzeige vorgelegt wurde.

