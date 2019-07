Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hartenfels - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Quadfahrer

Montabaur (ots)

Heute Mittag befuhr ein 38-jähriger Quadfahrer aus dem Kreis Altenkirchen die Bundesstraße 8 aus Richtung Freilingen kommend in Richtung Höchstenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er laut Zeugenaussagen auf gerader Strecke plötzlich nach rechts von der Straße ab, durchfuhr einen Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Fahrer vom Fahrzeug geschleudert, das Quad stürzte um und blieb auf der Seite liegen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle, musste er aufgrund lebensbedrohlicher Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Quad wurde sichergestellt, im Hinblick auf eine mögliche Untersuchung bezüglich eines technischen Defektes.

