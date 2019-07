Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Softairwaffe

Gerhart-Hauptmann-Straße, 56203 Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Abend des 28.07.2019 wurde aus einer Gruppe von Jugendlichen mehrfach auf Häuser in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Höhr-Grenzhausen mit einer sog. "Softairpistole" geschossen. Die Gruppe konnte sich trotz Ansprache eines geschädigten Bewohners entfernen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Feststellung der Jugendlichen.

Bei Zeugenhinweisen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Polizeiwache Höhr-Grenzhausen oder jede Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Höhr-Grenzhausen



Telefon: 02624-9402-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell