Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Liebenau (ots)

(jnb) In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 1 Uhr, ist im Rahmen der Streifenfahrt der Polizei Hoya ein Kraftfahrzeug aufgefallen, welches ein unsicheres Verkehrsmanöver in der Langen Straße in Liebenau durchführte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein erheblicher Atemalkoholwert festgestellt. Weiterhin veranlassten die Polizeikommissare eine Blutentnahme und stellten den Führerschein vor Ort sicher. Nun erwartet die Fahrerin ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

