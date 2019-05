Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (333/2019) Nach Einbruch in Reyershäuser Betrieb: Ackerschlepper und Teleskoplader im Wert von etwa 95.000 Euro gestohlen

Göttingen (ots)

Bovenden (Landkreis Göttingen), Ortsteil Reyershausen, Angerweg in der Nacht zu Montag, 27. Mai 2019

BOVENDEN (mb) - Im Angerweg in Reyershausen sind in der Nacht zu Montag nach einem Einbruch in einen dort ansässigen Betrieb gleich zwei landwirtschaftliche Fahrzeuge gestohlen worden.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Ackerschlepper von John Deere in grün und einen Teleskoplader der Firma Kramer in blau. Ihr Gesamtwert wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Der Traktor wurde mittels Originalschlüssel gestohlen und hat, wie auch der Teleskoplader, eine Göttinger Zulassung (GÖ).

Von den Dieben und den Fahrzeugen fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

