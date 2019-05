Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (330/2019) Frontalzusammenstoß auf L 574 - 19-jährige Autofahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle, Feuerwehrmann und zwei weitere Menschen schwer verletzt, Ermittlungen zur Unfallursache dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Gleichen, Landesstraße 574, Groß Lengden in Richtung Landolfshausen Freitag, 24. Mai 2019, gegen 18.10 Uhr

GLEICHEN (jk) - Beim Frontalzusammenstoß zweier PKW ist am frühen Freitagabend (24.05.19) gegen 18.10 Uhr auf der L 574 zwischen Groß Lengden und Landolfshausen (Landkreis Göttingen) eine 19 Jahre alte Autofahrerin aus der Gemeinde Gleichen tödlich verletzt worden. Die beiden 55 und 20 Jahre alten Insassen (Fahrer, Beifahrer) eines Audi A 4 aus einem Bovender Ortsteil erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Göttingen transportiert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die komplexe Unfallaufnahme war die L 574 ca. vier Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Die beiden Unfallfahrzeuge wurden von den Ermittlern der Polizei Friedland beschlagnahmt. Noch am Abend schalteten die Beamten außerdem einen Gutachter der DEKRA ein. Dieser erschien am Unfallort.

Nach ersten Ermittlungen geriet die 19-Jährige während ihrer Fahrt in Richtung Landolfshausen aus bislang unbekannten Gründen vermutlich plötzlich nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Audi A 4 zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau in ihrem Peugeot 206 eingeklemmt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Während der Rettungsarbeiten kam es dann im Bereich des Motorraumes ihres Kleinwagens zu einer Verpuffung, deren Ursache noch nicht feststeht. Dabei wurde ein 58 Jahre alter Feuerwehrmann schwer verletzt. Der Kamerad einer Freiwilligen Feuerwehr wurde mit Verbrennungen am Oberkörper zunächst in ein Krankenhaus gebracht und von hier aus weiter in eine Spezialklinik nach Hannover geflogen.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Groß Lengden, Klein Lengden, Rittmarshausen und Benniehausen, vier Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit einem Notarzt an Bord sowie ein Notfallseelsorger zur Betreuung der Feuerwehrkameraden im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell