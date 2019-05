Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (329/2019) Aufgepasst: Trickbetrüger treiben erneut ihr Unwesen



Göttingen (ots)

Osterode Am Harz / Bad Lauterberg, Alte Harzstraße / Kirchberg Donnerstag, 23. Mai 2019, in der Zeit zwischen 12.25 Uhr und 13.30 Uhr

OSTERODE / BAD LAUTERBERG (mb) - Unter dem Vorwand, Reparaturarbeiten und Überprüfungen der Wasserleitungen durchführen zu müssen, haben sich am Donnerstagmittag (23.05.19) in der Zeit zwischen 12.25 Uhr und 13.30 Uhr Unbekannte in Osterode und Bad Lauterberg Zutritt zu den Einfamilienhäusern älterer Menschen verschafft.

Die Senioren, im Alter zwischen 91 und 94 Jahren, gewährten den Tätern Einlass, woraufhin sich diese teilweise allein in den Häusern bewegen und hierbei Bargeld und Schmuck an sich nehmen konnten. Genaue Angaben zu Art und Menge des Diebesgutes liegen der Polizei bislang nicht vor. Die Schadenshöhe kann deshalb noch nicht beziffert werden.

Im Fall von Osterode können die beiden Betrüger wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur, blaue Arbeitsbekleidung. Ein Täter soll ca. 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein, der andere etwa 1,75 Meter.

Beide Personen sollen sich mit einem im Nahbereich abgestellten Pkw entfernt haben. Hierbei handelt es sich vermutlich um einen VW Sharan mit Neusser Zulassung (NE).

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Osterode unter der Telefonnummer 05522/508-0 bzw. die Polizei in Bad Lauterberg unter 05524/963-115 entgegen.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie ggf. von Ihrer Türsprechanlage Gebrauch.

Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - Legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Nehmen Sie nichts für Nachbarn ohne deren Ankündigung oder Auftrag entgegen. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe.

Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der örtlichen Polizeidienststelle an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus.

Pflegen Sie Kontakt zu älteren Mitmenschen in Ihrem Umfeld. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell