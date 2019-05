Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (328/2019) Brand in der Kurzen Straße - Zwei Personen durch Rauchgas verletzt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Göttingen (ots)

Göttingen, Kurze Straße in der Nacht zu Donnerstag, 23.05.2019

GÖTTINGEN (mb) - In der Nacht zu Donnerstag (23.05.19) ist in der Kurzen Straße ein Feuer ausgebrochen.

Nachdem mehrere Personen per Notruf die Polizei über diverse Brände in der Wiesenstraße, Bürgerstraße und Kurzen Straße verständigt hatten, konnte in der Kurzen Straße ein Feuer festgestellt werden, durch welches ein Geschäft komplett zerstört wurde. Die darüber befindlichen Wohnungen sind teilweise unbewohnbar.

Nach ersten vorliegenden Informationen wurden vermutlich zwei Menschen durch Rauchgas verletzt. Sie wurden in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr mussten etwa 40 Personen evakuiert werden.

Rettungs- und Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben 18 Polizeibeamten waren 42 Kameraden der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Ebenfalls eingesetzt waren mehrere Rettungswagen und ein Notarzt.

Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Ob es einen Zusammenhang mit den Müllcontainern gibt, die in der Kurzen Straße gebrannt haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Erste vorsichtige Schätzungen gehen von ca. 110.000 Euro aus.

Im Zuge von intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten im Nahbereich zwei tatverdächtige Personen durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Sie wurden anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

