Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel nach Unfallflucht beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, parkte ein 23-jähriger Geschädigte seinen Audi A6 am rechten Fahrbahnrand im Berliner Ring, in Höhe der Hausnummer 70, in Pirmasens. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Audi im Vorbeifahren, sodass der linke Außenspiegel beschädigt wur-de. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Polizeiin-spektion Pirmasens sucht Zeugen des Vorfalls.

