POL-PPKO: Kurzer Ein-Satz-Bericht der Polizei Koblenz

Da ein Mann am gestrigen Donnerstag, 20.06.2019, 13.30 Uhr, in Koblenz-Kesselheim, verbotswidrig den Rasen seiner Vermieterin betreten hatte, wurde dieser von ihr aus der ersten Etage mit einem Blumentopf beworfen und leicht an der Schulter verletzt, was nun für Person A eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Person B wegen Körperverletzung zur Folge hat.

