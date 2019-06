Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Streit um Zigaretten eskaliert

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2019, 14.04 Uhr, wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in einem Hinterhof in der Mayener Straße in Koblenz gemeldet. Vor Ort wurden von den Beamten lediglich zwei männliche Personen angetroffen, die zuvor von drei unbekannten jungen Männern angesprochen und um Zigaretten gebeten wurden. Da der Geschädigte dies ablehnte, griff einer der Beschuldigten zu, und riss dem 46-Jährigen die Zigaretten gewaltsam aus der Hand. Nun entwickelte sich ein Handgemenge in dessen Verlauf ein weiterer Beschuldigter mit einer Bierflasche zuschlug. Hierdurch wurde der Mann leicht am Hinterkopf verletzt. Als dieser mit seinem Telefon die Polizei verständigen wollte, kam es zu einer weiteren kurzen Attacke, das Handy fiel zu Boden und zerbrach. Um Anschluss flüchteten die Angreifer in Richtung Europabrücke. Bei diesen soll es sich um circa 20 Jahre alte Männer, arabischer Herkunft, gehandelt haben. Diese wurden wie folgt beschrieben:

Person 1: 170 cm groß, schlank, Schnurbart, dunkle Jeans, blaues Shirt, gefleckte grau/schwarze Schuhe

Person 2: 175 cm groß, korpulent, Tattoo am linken Unterarm, Narbe an der linken Wange, dunkle Jeans, blaues Shirt, weiße Schuhe

Person 3: 175 cm groß, längere schwarze Haare, markant schmale lange Nase, beige Hose, Sonnenbrille

Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032911, entgegen.

