Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Kebabhaus schlug fehl

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 20.06.2019, versuchten unbekannte Täter, die Eingangstür eines Kebabhauses in der Trierer Straße im Koblenzer Stadtteil Metternich aufzuhebeln. Es gelang jedoch nicht, die Tür aufzuhebeln. Es entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

