Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Seitenwände von Klein-Lkw abmontiert

Koblenz (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum 17.06.2019 an einem Klein-Lkw in der Trierer Straße in Koblenz zu schaffen. Dieser war dort über Nacht vor dem Haus Nr. 299 abgestellt. Um 07.00 Uhr stellte dessen Eigentümer fest, dass Unbekannte die Seitenwände der Ladefläche an dem Ford Transit abmontiert und gestohlen hatten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

