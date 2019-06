Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Volvo auf Koblenzer Friedhof aufgebrochen

Koblenz (ots)

Am Montag, 17.06.2019, wurde zwischen 16.00 Uhr und 16.25 Uhr ein dunkler Volvo V50 auf dem Parkplatz des Bezirksfriedhofs im Koblenzer Stadtteil Metternich, Bubenheimer Weg, aufgebrochen. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der hinteren rechten Tür ein und stahl einen Rucksack von der Rückbank. In diesem befand sich die Geldbörse der Geschädigten. Diebesgut: 50 Euro Bargeld sowie diverse Ausweispapiere. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell