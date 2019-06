POL-PPKO: Bewerbertraining in der BBS Diez Die Polizei Rheinland-Pfalz sucht coole Köpfe!

Polizeipräsidium Koblenz

Du möchtest zur Polizei Rheinland-Pfalz, fürchtest aber den Einstellungstest? Du hast dich schon beworben und willst wissen, ob du gut genug vorbereitet bist? Dann bist du bei uns genau richtig! Am Samstag, 24. August 2019, 10.00 Uhr bis etwa 15.00 Uhr, veranstaltet das Polizeipräsidium Koblenz in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz in der Berufsbildenden Schule in Diez ein Bewerbertraining, das dich top auf den Ernstfall vorbereitet - die Einstellungsprüfung für die Polizei Rheinland-Pfalz! Was musst du tun, um dabei zu sein? Schreib uns eine kurze E-Mail mit Name, Adresse und Erreichbarkeit. Es sind 60 Plätze zu vergeben - also überleg nicht lange! Sende deine E-Mail an ppkoblenz.einstellungen@polizei.rlp.de. Du erhältst schnellstmöglich eine Rückmeldung von uns, in der wir dir die Teilnahme bestätigten und dir alle weiteren Informationen zukommen lassen. Wir freuen uns, dich am 24.08.2019 in Diez begrüßen zu dürfen. Natürlich stehen wir dir auch gerne für alle weiteren Fragen rund um den Polizeiberuf unter der Telefonnummer 0261/ 103-2209 oder unter der oben genannten E-Mail-Adresse zur Verfügung.

