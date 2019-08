Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Sachsenheim; Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz; Zeugen zu Unfallflucht in Gerlingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim: Ringe aus Juweliergeschäft gestohlen

Auf Ringe im Wert einer vierstelligen Summe hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße in Großsachsenheim zuschlug. Der Unbekannte hatte gegen 15.00 Uhr ein Juweliergeschäft betreten und sich dort zunächst im hinteren Bereich des Verkaufsraums aufgehalten. Nachdem er im weiteren Verlauf sich mit einer Verkäuferin unterhalten hatte, verließ er das Geschäft ohne etwas gekauft zu haben. Zu einem späteren Zeitpunkt musste die Verkäuferin feststellen, dass der Tatverdächtige vermutlich mehrere Ringe aus einem Schaufenster sowie aus einem Regal entwendet hatte. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 28 Jahren handeln, der etwa 175 bis 180 cm groß ist. Er ist sehr schlank und hat kurze mittelblonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine saubere Baustellenhose, ein weißes T-Shirt und eine helle beigefarbene Jacke. An seinem rechten Auge hatte er einen auffälligen quer verlaufenden roten Streifen. Hierbei handelt es sich mutmaßlich um eine Augenverletzung. Er sprach Deutsch mit leicht russischem Akzent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz-Horrheim: Beim Umparken Radfahrer übersehen

Ein 28-Jähriger parkte seinen Opel Vivaro am Freitag gegen 07.25 Uhr in der Florianstraße in Horrheim vom linken Fahrbahnrand auf einen Firmenparkplatz um. Hierbei übersah er mutmaßlich einen von hinten anfahrenden 48-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wird verletzt und durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro und am Fahrrad von etwa 500 Euro.

Gerlingen: Beim Rangieren Pkw angefahren

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Donnerstag zwischen 21.00 und 21.30 Uhr im Kiefernweg in Gerlingen beobachten, wie die Fahrerin eines weißen Pkw mit Stuttgarter Zulassung zunächst vorwärts in eine Grundstückseinfahrt fuhr, dann rückwärts zurücksetzte und beim rückwärts Ausparken einen geparkten Mazda anfuhr. Anschließend fuhr die Frau davon ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Laut des Zeugen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen BWM mit Stuttgarter Zulassung (S) gehandelt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter Telefon 07156/43520 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell