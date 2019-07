Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl eines S-Pedelecs in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Erst gestern wurde der Diebstahl eines S-Pedelecs bei der Polizei in Ahlhorn zur Anzeige gebracht.

Der Geschädigte gab an, dass er sein schwarzes Fahrrad, das den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern unterstützt, am Donnerstag, 04. Juli 2019, gegen 19:30 Uhr, vor einem Supermarkt in der Vechtaer Straße in Ahlhorn abgestellt hatte.

Als er den Markt gegen 20:00 Uhr verließ, stellte er den Diebstahl seines verschlossenen S-Pedelecs des Herstellers Riese + Müller fest. Den Wert des Fahrrades gab er mit 3.700 Euro an.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des S-Pedelecs geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (804796).

