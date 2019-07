Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in Kindertagesstätte in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Kindertagesstätte in der Fockestraße in Ganderkesee war am Wochenende Ziel von Einbrechern.

In der Zeit von Freitag, 05. Juli 2019, 17:00 Uhr, bis Montag, 08. Juli 2019, 08:15 Uhr, drangen sie über das Dach in den Innenhof der Tagesstätte ein und verschafften sich von dort Zutritt zum Gebäude. Hier wurden Bürotüren gewaltsam geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Ob die Täter an Diebesgut gelangten, konnte noch nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Personen in der Nähe der Kindertagesstätte gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (803334).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell