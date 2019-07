Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Sandhatten

Delmenhorst (ots)

Eine Vorfahrtverletzung war am Montag, 08. Juli 2019, 14:30 Uhr, ursächlich für einen Verkehrsunfall in Sandhatten.

Ein 62-jähriger Mann aus der Gemeinde Dötlingen befuhr mit seinem Audi die Straße 'Am alten Feuerwahrhaus' und wollte die Huntloser Straße in Richtung Wöschenweg überqueren. Dazu stoppte er seinen Pkw zunächst an der Einmündung. Beim Anfahren missachtete er die Vorfahrt eines 69-Jährigen aus der Gemeinde Harpstedt, der die Huntloser Straße mit seinem Nissan in Richtung Huntlosen befuhr.

Die beiden Männer blieben unverletzt. Durch die Kollision ihrer Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

