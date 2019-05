Polizei Düsseldorf

POL-D: Hubbelrath - Pkw und Klein-Lkw kollidieren bei Überholmanöver - Ersthelfer retten Schwerstverletzten aus brennendem Fahrzeug

Mittwoch, 8. Mai 2019, 15.37 Uhr

Lebensgefährlich verletzt wurde gestern Nachmittag ein Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw in Hubbelrath. Bei einem Überholmanöver war er mit dem entgegenkommenden Transporter kollidiert. Ersthelfer retteten den Mann aus seinem Fahrzeug, nachdem dieses Feuer gefangen hatte.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 46-Jährige gegen 15.40 Uhr mit seinem Renault auf der Ratinger Landstraße aus Ratingen kommend in Richtung Mettmann unterwegs. Bei einem Überholmanöver in einer leichten Kurve der Landstraße kam es dann zur Kollision mit dem entgegenkommenden Fiat Transporter eines 35-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß drehte sich der Pkw und wurde auf eine seitliche Schutzplanke geschleudert. Unmittelbar danach entwickelte sich ein Feuer im Motorraum des Autos, das schnell auf das gesamte Fahrzeug übergriff. Mehrere Ersthelfer sowie der lediglich leicht verletzte Lkw-Fahrer reagierten sofort und retteten den 46-Jährigen aus seinem Renault. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Neben dem Lkw-Fahrer verletzte sich auch eine 48 Jahre alte Ersthelferin durch eine Rauchvergiftung. Der Sachschaden wird auf 28.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

