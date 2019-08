Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte spannen Flatterband über die Straße; Renningen: junge Frau in psychischem Ausnahmezustand; Leonberg: 23-Jährige wehrt sich gegen Polizeibeamte; Rutesheim: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unbekannte spannen Flatterband über die Tübinger Straße

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Böblingen seit Freitagnacht gegen einen noch unbekannten Täter. Einem 20 Jahre alten Verkehrsteilnehmer war gegen 00.30 Uhr ein Hindernis auf der Tübinger Straße in Böblingen aufgefallen. Es handelte sich um ein schwarzes Flatterband, das der Unbekannte auf Höhe der Wilhelm-Maybach-Straße über die Fahrbahnseite in Fahrtrichtung Holzgerlingen gespannt hatte. Das Flatterband war von einem Verkehrszeichen aus, über die Straße gezogen und in der Straßenmitte an der Fahrbahnbegrenzung befestigt worden. Beamte des Polizeireviers Böblingen entfernten das Hindernis. Verkehrsteilnehmer, die durch das Flatterband gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/13-2500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Renningen: junge Frau in psychischer Ausnahmesituation

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation irrte eine 26 Jahre alte Frau am Donnerstagabend in der Malmsheimer Straße in Renningen umher. Passanten alarmierten gegen 22.50 Uhr die Polizei, da die 26-Jährige herumschrie und einen verwirrten Eindruck machte. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass die junge Frau wohl auch alkoholisiert und möglicherweise zusätzlich unter Drogenbeeinflussung stand. Die Frau wurde zum Polizeirevier Leonberg gebracht und schließlich über Nacht in der Gewahrsamseinrichtung untergebracht.

Leonberg-Höfingen: 23-Jährige wehrt sich gegen Polizeibeamte

Mit einer uneinsichtigen und aggressiven 23 Jahre alten Frau bekamen es Beamte des Polizeireviers Leonberg am Donnerstag kurz nach 13.00 Uhr im Tonweg in Höfingen zu tun. Die junge Frau, die eine verhängte Geldstrafe wegen eines Diebstahlsdeliktes nicht geleistet hatte, sollte zur Vollziehung der Ersatzfreiheitsstrafe festgenommen werden. Sie konnte in ihrer Wohnung angetroffen werden und reagierte auf die Polizisten sogleich aggressiv. Als sie zum Dienstwagen gebracht wurde, schrie sie durch den Hausflur und beleidigte die Beamten, die ihr Handschließen angelegt hatten. Darüber hinaus versuchte sie einem Polizisten mehrfach ein Bein zu stellen. Im Wagen drohte sie die Polizisten anzuspucken, so dass ihr eine Spuckschutzhaube angelegt werden musste. Im Anschluss an die haftrichterliche Vorführung wurde die 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Sie muss sich nun wegen Wiederstrands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rutesheim: Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Schubertstraße in Rutesheim. Die Unbekannten gelangten zunächst auf den im ersten Obergeschoss gelegenen Balkon des Gebäudes und schlugen die Balkontür ein. Anschließend drangen sie in die Wohnung im ersten Obergeschoss ein und durchsuchten sie. Hierauf begaben sie sich in das Erdgeschoss des Hauses, in dem sich eine Gaststätte befindet. Nachdem sie auch in das Lokal vorgedrungen waren, machten sie sich in der Küche und auch im Keller auf die Suche nach Stehlenswertem. Die Einbrecher entwendeten schließlich einen Bargeldbetrag in Höhe von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

