Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannter lässt Werkzeug mitgehen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter trieb zwischen Mittwoch 20.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Taläcker" in Weil der Stadt sein Unwesen. Der Dieb drang gewaltsam in den Technikraum eines Gebäudes ein und entwendete elektrische Werkzeuge, wie eine Motorsäge, ein Schlagbohrer und eine Bohrmaschine, im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell