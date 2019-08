Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Fußgängerin an Zebrastreifen angefahren

Ludwigsburg (ots)

Ein 48-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 08.50 Uhr mit seinem BMW die Schulstraße in Gerlingen und wollte nach links in die Hauptstraße weiterfahren. Hierbei übersah er vermutlich eine 82-jährige Fußgängerin, die die Straße an einem Zebrastreifen überqueren wollte. Die Seniorin befand sich bereits auf dem Fußgängerüberweg, als sie von dem BMW erfasst wurde und in der Folge zu Boden stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand keiner.

