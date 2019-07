Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Ems - Mehrere Fahrzeugführung unter Alkoholeinfluss binnen 1 Woche festgestellt

Bad Ems (ots)

Innerhalb einer Woche wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Ems 6 Fahrzeugführer kontrolliert, die teils erheblich unter Alkoholeinfluss standen. Hierunter waren 4 PKW- und 2 Fahrradfahrer. Der Wert eines Kontrollierten lag unmittelbar unterhalb des Grenzwerts, sodass die Weiterfahrt vorsorglich untersagt wurde. Gegen die übrigen Personen wurden u.a. Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Besonders zu erwähnen ist, dass einer der Fahrzeugführer gleich zwei Mal einer Blutentnahme zugeführt wurde. Zunächst verursachte der erwähnte Fahrzeugführer am 27.07.2019 einen Verkehrsunfall mit nahezu 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und eine Blutprobe entnommen. Am 30.07.2019 erschien eben jener Fahrzeugführer bei der Polizeiinspektion Bad Ems und wollte den Schlüssel seines PKW sowie seinen Führerschein abholen. Erneut wurde bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,24 Promille. Der Fahrzeugführer verstrickte sich zunächst in Widersprüche, wie er zuvor zur Dienststelle gelangt war. Der PKW seiner Ehefrau konnte jedoch unweit der Dienststelle unbesetzt festgestellt und ein entsprechender Fahrzeugschlüssel bei ihm selbst aufgefunden werden. Er räumte letztendlich ein mit dem PKW zur Polizei gefahren zu sein. Ihm wurde wiederum eine Blutprobe entnommen. Strafrechtlich hat er sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie erneuter Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-970-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell