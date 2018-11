POL-HM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Pyrmont (ots) - Am Samstag, 24.11.2018, wurde der Polizei gegen 13.30 Uhr gemeldet, dass im Bad Pyrmonter Ortsteil Baarsen ein älterer Herr mit einem massiv beschädigten Pkw versuche, eine Anhöhe hochzufahren. Beim Eintreffen des Streifenwagens saß der 72-jährige Fahrer und Halter noch bei laufendem Motor in seinem 14 Jahre alten Audi A 4. Die rechte Fahrzeugseite war erheblich beschädigt, insbesondere wiesen beide rechte Räder keinen Druck mehr auf den Reifen auf. Der Senior gab auf Befragen an, von seinem Wohnort in einem anderen Ortsteil nach Baarsen zur Bank gefahren zu sein. Auf der Rückfahrt habe er jetzt plötzlich Schwierigkeiten, den Berg hochzukommen. Von einem Unfall habe er nichts bemerkt. Bei der Spurensuche wurde festgestellt, dass der Pkw in Baarsen, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und die dortige Leitplanke auf einer Länge von 30 Metern gestreift hatte. Augenzeugen berichteten, dass der Mann später immer wieder versucht habe, auf Felgen anzufahren, dies aber dauerhaft nicht gelungen sei. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder Drogen wird nach der Unfallaufnahme ausgeschlossen. Dennoch wird ein Bericht zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit gefertigt.

