Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag, gegen 12:35 Uhr, bog ein noch unbekannter schwarzer Sportwagen aus der Weißkirchener Str. in die Donauschwabenstr. ein. Dieser fuhr so knapp an einer auf der Donauschwabenstr. fahrenden 18-jährigen Jeep-Lenkerin vorbei, dass diese erschrak und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. In Folge dessen prallte sie in einen am Straßenrand geparkten Wohnwagen, wodurch dieser umgeworfen wurde. Der Sportwagen-Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Die Jeep-Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus Sindelfingen eingeliefert. Die Feuerwehr Sindelfingen war mit 2 Fahrzeugen und 5 Mann im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 17.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem geflüchteten schwarzen Sportwagen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 6970 mit der Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

